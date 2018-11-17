Bakan Soylu’dan, öldürülen Karacan’ın ailesine taziye ziyareti Haberi

-Karacan'ın damatları tarafından Soylu'nun karşılanması

-Soylunun taziye evine girişi

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya’da bir fabrikada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın Kocaeli’deki ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir fabrika işçisi tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yeşilkent Mahallesi Gurur Sokak’ta bulunan Karacan’ın aikesine konuk olan Bakan Soylu’yu ziyaretinde Karacan’ın damatları İlker Aktaş ve Soner Tarıkahya kapıda karşıladı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, sendika temsilcileri ve il protokolünün de katıldığı ziyarette Bakan Soylu, Karacan’ın eşi Tülay Karacan ve ailesiyle bir süre aileyle sohbet etti. Ziyaretin ardından aile ve protokol üyeleri ile vedalaşan Bakan Soylu, karayolu ile Kocaeli’den ayrıldı. (GY

