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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
- Bakan Soylu’dan Kabil’deki Türk askerlerine ziyaret

- Bakan Soylu’dan Kabil’deki Türk askerlerine ziyaret

Kahvaltıdan görüntü

Başkent 

-Bakan Soylu’nun askerlerle bir araya gelmesi
-Detay

( KABİL ) KABİL

- İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Sayın Nurettin Canikli ve beraberlerindeki heyet Kabil’de, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki Jandarma ve askerlerle kahvaltıda buluştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan’ın başkenti Kabil’de temaslarda bulundu. Bakan Soylu ve beraberindeki heyet, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki Jandarma ve askerlerle kahvaltıda bir araya geldi.
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