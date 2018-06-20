Bakan Soylu: 'Bu seçim gelecek nesillerin bizim çektiklerimizi çekmemesi için önemli bir seçimdir' - İSTANBUL
Bakan Soylu: "Bu seçim gelecek nesillerin bizim çektiklerimizi çekmemesi için önemli bir seçimdir" - İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması"Millet Erdoğan'la gerileme döneminden çıktı" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Bizi hep gerileme döneminde tutmak istediler. 2002'de Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bu millet gerileme döneminden çıktı" - "Gümüşhane - Bayburt arasındaki havalimanını yapan AK Parti Gümüşhane'ye stat yapmaz mı? Size kurban olsun stat. Şahsi olarak üzerime alıyorum Gümüşhane stadı işini"İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizi hep gerileme döneminde tutmak istediler. 2002'de Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bu millet gerileme döneminden çıktı." dedi. İstanbul Gümüşhane Dernekleri Federasyonu’nun (GÜDEF) Eyüpsultan Kültür Merkezinde düzenlediği "Gümüşhaneliler Buluşması"nda konuşan Soylu, Türkiye'nin 25 Haziran günü eski sistemi geride bırakarak yeni bir düzenle yönetileceğini dile getirdi.Türkiye'nin çok zor yıllardan geçtiğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:"Ayağa kalkmak istedik cumhuriyetimizle müsaade etmediler. Rahmetli Menderes'le ayağa kalkmak istedik müsaade etmediler. Rahmetli Özal'la ayağa kalkmak istedik, müsaade etmediler. Bizi hep gerileme döneminde tutmak istediler. 2002'de Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bu millet gerileme döneminden çıktı. 'Bize siz başaramazsınız, yapamazsınız' dediler. Öz güvenimizi lime lime ettiler. Bize 'biz adam olmayız' dedirttiler her başarısızlığımızda, her ümitsizliğimizde... 21. asırda elde ettiğimiz tecrübeyle söylüyorum ki Türkiye büyüyor ve yükseliyor. Biz Marmaray'ı, Avrasya Tünelini niçin yaptık biliyor musunuz? Sadece Asya'dan Avrupa'ya Avrupa'dan Asya'ya geçmek için yapmadık. Bize 'Siz başaramaz, beceremezsiniz' diyenlere 'Biz başarıyoruz' demek için yaptık."Cumhur İttifakı'yla tüm oyun ve planları yok edeceklerini ifade eden Soylu, "Bu seçim gelecek nesillerin bizim çektiklerimizi çekmemesi için önemli bir seçimdir. Bu seçim 'Allahım bana kim sahip çıkacak' diyen mazlumlara bu emin devletin sahip çıkacağı seçimdir. Bu seçim sadece bizim coğrafyamızın seçimi değildir. Bu seçim Kerkük'ün, Telafer'in seçimidir. Bu seçim Bosna'nın, Kosova'nın seçimi. Bu seçim Kudüs'ün seçimi, bu seçim Somali'nin, Myanmar'ın, Kabil'in seçimidir." şeklinde konuştu. Terörle mücadele konusunda yürütülen operasyonlara da değinen Soylu, "PKK'yı bugün tarihi mağlubiyetlerle karşı karşıya bırakıyoruz. Sıçan gibi kaçıyorlar dağlarda. DEAŞ'la mücadelemizi yarım bırakmayalım. FETÖ ile mücadelemizi yarım bırakmayalım. DHKP - C ile mücadelemizi yarım bırakmayalım. Büyük mesafeler aldık, ne olur yarım bırakmayalım." dedi. Soylu, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklamaları nedeniyle Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener'i de eleştirerek, "Avrupa'ya şirin görünmek için, üç oy için bunu yapıyorlar. Şehit ailelerine ne diyeceksiniz? PKK'nın sözcüsünü savunmak size mi kaldı? Ne kadar yaparsanız yapın PKK'nın başını ezmek bizim namus burcumuzdur, millete sözümüzdür." diye konuştu. - Gümüşhane'ye stat sözüSoylu, salonda bulunanların Gümüşhane Stadı sözü istemesi üzerine "Gümüşhane - Bayburt arasındaki havalimanını yapan AK Parti Gümüşhane'ye stat yapmaz mı? Size kurban olsun stat. Şahsi olarak üzerime alıyorum Gümüşhane stadı işini. Hiç merak etmeyin. Biz bu zamana kadar sözümüzün altında kalmadık. Ben çok söz veren bir insan değilim ama Gümüşhane bir şey isterse iş değişir." dedi. Buluşmaya Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Vahit Olgun, AK Parti milletvekili Burhan Kuzu, AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Kemalettin Aydın, AK Parti ve MHP milletvekili adayları ve Gümüşhaneliler katıldı. Programda Aydın, Kandil’e dikmesi için Soylu’ya Türk bayrağı, Olgun ise ay yıldızlı tablo hediye etti.