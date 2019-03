Bakan Soylu: “Bizim ipimiz PKK gibi kimsenin elinde değil. Bizim ipimiz milletin elinde, sizin elinizde”

-Detaylar



( DİYARBAKIR )- “Diyarbakır’da kayyum 17 yılda yapılmayan hizmetlerin tamamını yaptı. Paralar terör örgütlerine gitmezse yapılabiliyor demek ki”- “Bu ülkede çocuklarımızın yarınlarını kararttılar. Çocuklarımıza, gençlerimize, insanlarımıza kimseyi musallat etmeyeceğiz” DİYARBAKIR



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde katıldığı mitingde, “Bizim ipimiz PKK gibi kimsenin elinde değil. Bizim ipimiz milletin elinde, sizin elinizde” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Ergani ilçesindeki mitingine katıldı.

Burada otobüs üzerinde toplanan vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, bölgenin 639’dan itibaren İslam’la müşerref olduğunu söyledi.



Bakan Soylu, “Diyarbakır Ortadoğu’nun, Balkanlar’ın, Orta Asya’nın, Kafkas’ların en önemli cazibe merkezlerinden, merkezlerinden bir tanesidir. Bu cahiller ne söylediklerini bilmiyorlar. Öyle eserler yapmış ki kayyum belediye başkanı, Allah ondan razı olsun. Ben Diyarbakır’a gelip gidiyorum, Ergani’ye 3-4 ay içerisinde iki defa geldim. Acı olaylarla beraber geldim, birlikte olduk, beraber olduk. Bu coğrafya yalnızların coğrafyası değildir, Diyarbakır, bu coğrafya yalnız değildir, bu coğrafyanın kardeşleri var, Şam’dan Kudüs’e, Filistin’e, Medine’ye, Mekke’ye, Kerkük’e kadar bu coğrafyanın kardeşleri var. Bizi birbirimizden ayırmaya, zayıflatmaya çalışıyorlar. Biz özgür olacağız, güçlü olacağız birlikte Türkiye olacağız” diye konuştu.

“Bizi birliğimizden terör örgütünün fitnesi ayıramaz” Oy isterken bile bizleri ayrıştırmayı, ötekileştirmeyi ortaya koyanlara yüz verilmemesini isteyen Bakan Soylu, şöyle devam etti: “Biz kimiz, biz bu milletin evlatlarıyız, beraber hürriyetimiz için mücadele eden insanlarız, beraber ay yıldızlı bayrağımız için mücadele eden insanlarız, biz Müslüman’ız. Diyarbakır Müslümanlığın en önemli merkezidir. Bizi birliğimizden terör örgütünün fitnesi ayıramaz. Biz sadece 780 bin kilometre kare için burada bulunuyor değiliz, bizim misyonumuz var, bizim anlaşımız var, güçlü olmayı istememiz sadece hayat standardımızın yükselmesi, işlerimizin daha iyi olması, çoluk çocuğumuzun daha iyi iş bulabilmesi, geleceğe umutla bakmak için değil, onun ötesinde arzularımız sözlerimiz var. Bizim ipimiz PKK gibi kimsenin elinde değil. Bizim ipimiz milletin elinde, sizin elinizde.” “Recep Tayyip Erdoğan, olamayacak bir devrimi gerçekleştirdi” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin verilen desteklerle Doğu’nun ve Güneydoğu’nun makus talihini yendiğini aktaran Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı: “Bir devrim ortaya koydu, gerçekleştirildi.

Yapılamaz denileni yaptık. Her ilde havalimanı, üniversite var. Recep Tayyip Erdoğan, olamayacak bir devrimi gerçekleştirdi. Bizi birbirimizden uzaklaştırmak, aramıza fitne koymak istemelerine rağmen, sizden uzaklaşmayarak, buranın kalkınmasına, gelişmesini, buranın İstanbul gibi Diyarbakır’ımız da Anadolu’nun diğer medeniyet merkezleri gibi sadece kendinin değil, etrafımızdaki coğrafyanın merkezidir. Diyarbakır’da kayyum 17 yılda yapılmayan hizmetlerin tamamını yaptı. Paralar terör örgütlerine gitmezse yapılabiliyor demek ki. Yıllardan beri bu milletin kanını emdiler. İnsanlarımızın, burada yaşayan kardeşlerimizin yarına umutsuzca bakmasına neden oldular, birilerinin uşağı oldular. Bu ülkede çocuklarımızın yarınlarını kararttılar. Çocuklarımıza, gençlerimize, insanlarımıza kimseyi musallat etmeyeceğiz.” “50 yıldır 4 buçuk yıl seçimin olmadığı bir yıl olmadı” Son 50 yılda Türkiye’de, 4 buçuk yıl seçimin olmadığı bir dönemin olmadığını ifade eden Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Neredeyse ülkenin önüne gelen her seçimde milletimizi seven insanları darağacına asmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştılar ama milletimiz müsaade etmedi. Siz Recep Tayyip Erdoğan7ın ayağına topu verin de o millet düşmanlarına bir taraftan, Kılıçdaroğlu diye bir adam var ya onunu kalesine bir doksana çaksın. Siz teröre kafanızı takmayın, bedeli ne olursa olsun hallediyoruz. Bu ülkenin, bölgenin onların politikaları yüzünden geri kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Bir taraftan turist, tarım, yer altı kaynakları, gelişen sanayi, tarihi medeniyetin bu memleketin insanına akımını sağlayacak adımları atacağız ve gerçekleştireceğiz. 31 marttan sonra sıçrayan bir Türkiye göreceksiniz, ekonomiyi yarınlara güçlü adımlarla götüren bir Türkiye göreceksiniz. Banlara geldikleri zaman yüz vermeyin, bunlar herkese çok çektirdiler. Bunlara kırmızı kart gösterecek miyiz, oyun dışına atın şunları. Allah bizi size mahcup etmesin inşallah.” Bakan Soylu konuşmasını yapacağı otobüse giderken vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılaştı. Bakan Soylu, Ergani’deki programının ardından Çınar ilçesine geçti.