Bakan Soylu: 'Biz artık Yunanistan ve Avrupa'ya geçecek göçmenlerle ilgili bir engelleme ortaya koymuyoruz. Gelen gelir, geçen de geçer'
Soylu'nun açıklamaları
( EDİRNE -1) Bakan Soylu: "Biz artık Yunanistan ve Avrupa'ya geçecek göçmenlerle ilgili bir engelleme ortaya koymuyoruz. Gelen gelir, geçen de geçer"-"Türkiye yaklaşık 9 yıldır dünyanın sessiz kaldığı bir insani trajediye sahip çıktı"-"İnsan haklarını ihlal ediyorlar. FETÖ'cüleri seve seve aldılar. Geçen yıl 7 bin FETÖ'cüyü aldılar"-"Biz gerekli tedbirlerimizi aldık. Göçmenleri geri itmelerine karşı bin özel harekat polisi getireceğiz" EDİRNE
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