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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Soylu Arnavutluk'ta - TİRAN

Bakan Soylu Arnavutluk'ta - TİRAN

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Arnavutluk Özel Hareket Merkezi'ni ziyareti - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nı ziyareti - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk Özel Hareket Merkezi'ni ziyaret etti - Soylu, talep gelmesi üzerine, Arnavut Çevik Kuvvet polislerinin eğitiminin Türkiye'de verilmesi konusunda talimat verdiTİRAN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk Özel Harekat Merkezi'ni ziyaret etti.Resmi ziyaretler kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran 'daki Özel Harekat Merkezi'ne gelen Soylu'ya Arnavut İçişleri Bakanı Sander Lleshaj eşlik etti. Ziyarette Soylu'ya Özel Harekat Merkezi hakkında bilgi verildi.
Çevik Kuvvet polislerinin eğitimi konusunda talep gelmesi üzerine Soylu, 400 - 500 Arnavut Çevik Kuvvet polisinin eğitiminin Türkiye'de verilmesi hususunda talimat verdi.Bu kararı memnuniyetle karşılayan Lleshaj, Bakan Soylu'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti. - 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nı ziyaret ettiDaha sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ofisini ziyaret eden Soylu'ya TİKA Arnavutluk Koordinatörü Necip Özay Özütok tarafından faaliyetler hakkında bilgi verildi.
Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015'te temeli atılan ve inşaatı devam eden Namazgah Camisi ile 2018'den bu yana TİKA tarafından restorasyon çalışmaları devam eden Ethem Bey Camisi'nde incelemelerde bulundu.15 Temmuz Demokrasi Parkı'nı da ziyaret eden Soylu, 15 Temmuz Şehitler Kitabesi'ne karanfil bıraktı, şehitler için dua etti.

Şehit Restorasyon Polis Başkent Irak 

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