Bakan Soylu araçta mahsur kalan çocuk için talimat verdi

-Arısoy’un konuşması

-Bakan Soylu’ya sevgi seli

-Bakan Soylu’nun konuşması

-Genel ve detaylar



( İSTANBUL )- Koruma ekiplerince kurtarılan çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi- Bakan Soylu : “Partinin içerisinde ‘Apo’ için açlık grevi yapacaklarmış, arkadaşlar hemen aldı”- Bakan Soylu : “Sadece dağda değil şehirde de terörün peşindeyiz”- Bakan Soylu : “Önümüzdeki 5 yıl Zeytinburnu ve İstanbul uçacak” İSTANBUL



- Zeytinburnu’nda açık hava toplantısındaki hitabı sırasında bir çocuğun arabada mahsur kaldığını öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocuğun kurtarılması için koruma ekiplerine talimat verdi. Minik çocuk mahsur kaldığı araçtan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Konuşmasında 31 Mart yerel seçimleri için destek isteyen Bakan Soylu, “Önümüzdeki 5 yıl Zeytinburnu ve İstanbul uçacak” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu’ndaki İstasyon Meydanı’nda binlerce vatandaşla açık hava toplantısında bir araya geldi. Zeytinburnu’nda binlere hitap eden Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy için 31 Mart’ta destek talep etti. AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy’u uzun yıllardır tanıdığı ifade eden Bakan Soylu, “Ömer Arısoy’un ve Zeytinburnu’nun emrindeyim” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hitabı sırasında AK Parti Milletvekili İffet Polat küçük bir çocuğun arabada mahsur kaldığını söyledi.



Konuşmasını bölen Bakan Soylu, koruma ekiplerine talimat vererek çocuğun hemen arabadan çıkartılmasını istedi. Koruma ekipleri, aracın camını kırarak kapıyı açtı. Aracın içerisinde mahsur kalan gözü yaşlı çocuk kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. “Sadece dağda değil şehirde de terörün peşindeyiz” Diyarbakır ziyaretleri hakkında konuşan Bakan Soylu, “Dün Diyarbakır’da neymiş? Partinin içerisinde ‘Apo’ için açlık grevi yapacaklarmış. Arkadaşlar hemen alıyorlar. Bakın geçen hafta İstanbul’da, sadece dağda değil şehirde de terörün peşindeyiz. DHKP-C’nin buradaki Türkiye sorumlusu dahil yeşil liste, gri liste, arkadaşlarımız inlerde buldular, bir çuvalın üzerine koydular, ağızlarını bağladılar. Bir büyük mücadele yapıyoruz. Onun için sizden güç istiyoruz” dedi.

“Eskiden PKK’nın yönetim merkezi olan yerde Millet Kıraathanesi yapılmış” Diyarbakır’ın Çınar ilçesini ziyaret ettiğini ifade eden Bakan Soylu, “Akşamın bir saatinde, gece saat 23.30’da eskiden PKK’nın yönetim merkezi olan yerde Millet Kıraathanesi yapılmış. 500 genç orada bekliyor. Kimisi bilgisayar, kimisi üniversiteye çalışıyor. Kimisi kitap okuyor. Kimisi müzik öğreniyor. Kimisi ilahi okuyor. Allah’ıma şükürler olsun. Gece saat 01.30’a kadar sohbet ettik. Onlar sordu. Ben cevapladım. Onlara bir tek şey söyledim. Hiçbir şeyi kafanıza takmayacaksınız. Terörü bize bırakacaksınız. Siz büyük adam olacaksınız. Bu ülkeye hizmet edeceksiniz” şeklinde konuştu.

31 Mart yerel seçimlerinin önemi hakkında konuşan Bakan Soylu, “İstanbul’da bir 5 yıl. Bir taraftan Binali ağabey, bir taraftan Ömer Arısoy ile beraber siz görün. Kılıçdaroğlu çıldırır. Zeytinburnu ve İstanbul sadece yürümeyecek, sadece koşmayacak. Önümüzdeki 5 yıl Zeytinburnu ve İstanbul uçacak” ifadelerini kullandı. Zeytinburnu’nda binlere hitap eden AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Hep birlikte Cumhur İttifakı’nı Zeytinburnu’nda daha yükseğe çıkaracağız. Bu memleketi hep birlikte daha iyiye daha güzele taşıyacağız. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. 1 Nisan’dan itibaren 7 gün 24 saat sizlerin hizmetinde olacağız. Herkesin gururunu kabartacak hizmetler yapacağız”diye konuştu.



