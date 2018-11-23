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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Soylu, Antalya’da cami açılışına katıldı Haberi

Bakan Soylu, Antalya’da cami açılışına katıldı Haberi

Süleyman Soylu'nun camiden çıkması

Dinler Sadaka Öğretmenler Öğretmen Cuma Namazı 

-Soylu'nun konuşması
-Bakan Soylu ve beraberindekilerin kurdeleyi kesmesi
-Soylu'yla fotoğraf çektirmek isteyenler
-Detaylar

( ANTALYA ) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - “Allahın mescitleri. Buna sahip çıkalım” ANTALYA

- Antalya Serbest Bölge Camii’nin açılışına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aynı safta omuz omuza namaz kıldığımız, birbirimize güç verdiğimiz camilerimizdir. Allah'ın mescitleri. Buna sahip çıkalım" dedi.
Antalya’da temaslarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konyaaltı ilçesinde hizmete sunulan Serbest Bölge Camii’nin açılışına katıldı.
Açılıştan önce camide cuma namazı kılan Soylu, kısa bir konuşma yaptı. İstanbul’da doğup büyüdüğünü ve evlerinin Eyüp Sultan Camii’ne yakın olduğunu belirten Soylu, babaannesinin, her cuma namazı sonrası kendisini yanına çağırdığını söyleyerek şu ifadeleri kaydetti: "Rahmetli babaannem hastalandı. Her cuma namazından sonra beni yanına çağırırdı. ‘Hoca efendi hutbede ne söyledi?’ derdi. Ben de çok dikkatli bir şekilde hocayı dinlerim. Biz çok köklü bir milletiz. İnancımız, geleneklerimiz, bağlılığımız sadakatimiz. Çocukken camiye gittiğimizde hocalarımızın öğrettikleri. Okullarda öğretmenlerimizin öğrettikleri. Çıraksak iş yerinde ustalarımızın öğretmesi. Biz büyük bir milletiz. Aynı safta omuz omuza namaz kıldığımız birbirimize güç verdiğimiz camilerimizdir. Allah'ın mescitleri. Buna sahip çıkalım. Allah yolunda olanlarla işlerini daha rast getirecek yollar açar. Allah kabul etsin. Bundan sonraki burada yapılacak ibadetlerden, bu eseri yapanların sadece onları değil gelecek nesillere güzel hayırlarla buluştursun" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu’nun konuşmasının ardından dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. Soylu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.
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