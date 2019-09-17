Bakan Soylu: '17 Eylül 1961'de Adnan Menderes ve arkadaşları Türk demokrasisi ile beraber bir cinayete kurban gitmiştir' İzle

-çiçek bırakma

-dua etme

-anma

-detaylar



( İSTANBUL ) Bakan Soylu: "17 Eylül 1961'de Adnan Menderes ve arkadaşları Türk demokrasisi ile beraber bir cinayete kurban gitmiştir"-"Son 2 yılda yurtiçi terörist mevcudu yüzde 78 oranında azalmış ve 600'ün altına düşmüştür"-"Bugün içeride ve dışarıda birilerinin panik olması bilesiniz ki boşuna değildir"-"Bugün Zeytindalı ve Fırat Kalkanı Harekat bölgesine geri dönüşler 356 bin 643 kişi olmuştur" İSTANBUL



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 58. Ölüm Yıl Dönümü Anma Programı'na katıldı.



