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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Soylu: '17 Eylül 1961'de Adnan Menderes ve arkadaşları Türk demokrasisi ile beraber bir cinayete kurban gitmiştir' İzle

Bakan Soylu: '17 Eylül 1961'de Adnan Menderes ve arkadaşları Türk demokrasisi ile beraber bir cinayete kurban gitmiştir' İzle

Soylu'nun konuşması

Gesi Cinayet Irak 

-çiçek bırakma
-dua etme
-anma
-detaylar

( İSTANBUL ) Bakan Soylu: "17 Eylül 1961'de Adnan Menderes ve arkadaşları Türk demokrasisi ile beraber bir cinayete kurban gitmiştir"-"Son 2 yılda yurtiçi terörist mevcudu yüzde 78 oranında azalmış ve 600'ün altına düşmüştür"-"Bugün içeride ve dışarıda birilerinin panik olması bilesiniz ki boşuna değildir"-"Bugün Zeytindalı ve Fırat Kalkanı Harekat bölgesine geri dönüşler 356 bin 643 kişi olmuştur" İSTANBUL

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 58. Ölüm Yıl Dönümü Anma Programı'na katıldı.

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