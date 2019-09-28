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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Selçuk, yıllar sonra karşılaştığı lise öğretmeniyle duygu dolu anlar yaşadı Haberi

Bakan Selçuk, yıllar sonra karşılaştığı lise öğretmeniyle duygu dolu anlar yaşadı Haberi

Eski öğretmeni ve Bakan Selçuk’un karşılaşmasına ait detaylar

Emekli Öğretmen Öğretmen 

-Emekli Öğretmen Ferişte Atay’ın açıklamaları
-detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Engelliler Şenliği için Balıkesir’in Ayvalık ilçesine gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1988 yılında Fransızca ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ile karşılaştı. Eski öğretmeni ile ayaküstü hasret gideren Bakan Selçuk duygu dolu anlar yaşadı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 1987-88 yılları arasında İzmir’in Bayındır ilçesinde Bayındır Lisesi’nde öğretmen olan Ferişte Atay ile karşılaştı. Bakan Selçuk, bir anda eski öğretmenini karşısında görünce kısa süreli bir şok yaşadı. Hemen öğretmenine sarılan Bakan Selçuk, halini hatırını sormayı da ihmal etmedi. Kalabalığı yararak eski öğrencisi Bakan Selçuk’un boynuna sarılan emekli öğretmen Ferişte Atay, eski öğrencisiyle karşılaşmaktan mutlu olduğunu belirterek, “Öğrencimi yıllar sonra devletin en üst kademesinde bir bakan olarak görebilmek benim için fevkalade bir duygu. Ama benim öğrencim, ailece bakan olmaya alışkın bir ailenin çocuğudur” dedi.
Emekli öğretmenin karşılaşma sırasında sevinç göz yaşlarına Bakan Selçuk da kayıtsız kalmadı. Duygulu anların yaşandığı kısa görüşmenin ardından Bakan Selçuk 27. Ayvalık Engelliler Şenliği programı için protokoldeki yerini aldı.
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