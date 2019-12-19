Bakan Selçuk: ''Tasarım beceri atölyeleri bizim eğitim sistemimizdeki paradigmal değişikliğin en büyük araçlarından biridir'' - ANKARA
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Tasarım beceri atölyelerini gezmesi - Çocuklarla sohbet etmesi görüntüleri - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21. Yüzyıl Becerileri ve Tasarım Beceri Atölyeleri Konferansı'na gelme görüntüleri - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması - Bakanı Selçuk: - ''Tasarım beceri atölyeleri bizim eğitim sistemimizdeki paradigma değişikliğin en büyük araçlarından biridir''ANKARA (AA) Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21. Yüzyıl Becerileri ve Tasarım Beceri Atölyeleri Konferansına katıldı.
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