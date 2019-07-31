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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Selçuk’tan afetzede KOBİ’lere acil destek kredisi müjdesi

Bakan Selçuk’tan afetzede KOBİ’lere acil destek kredisi müjdesi

Akçakoca esnaf ziyareti detaylar

Sel Afeti Sel Felaketi Toplantı Allah Felaket 

-Uğurlu ve Esmahanım köy detaylar
-Bakan açıklama

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de sel bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Cumhurbaşkanımızın talimatı ile selden etkilenen KOBİ’lere acil destek kredisi verilecek” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel afetinin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldi. Öncelikle Düzce AFAD Merkezine gelen Bakan Selçuk, basına kapalı gerçekleştirilen programda yaşanan sel felaketi ile alakalı Düzce Valisi Zülkif Dağlı’dan bilgiler aldı. Bakan Selçuk daha sonrasında il koordinasyon toplantısına katıldı.
Bakan Selçuk, gerçekleştirilen toplantı sonrasında ise sel felaketinden kurtulan aileleri ziyaret ederek afetin yaşandığı Akçakoca ilçe merkezinde esnafla bir araya geldi. Bakan Selçuk, ardından da selin yoğunlukla yaşandığı Uğurlu ve Esmahanım köylerinde de incelemelerde bulundu. Esmahanım köyünde yaptığı incelemeler sonrası konuşan Selçuk, “Koordinasyon toplantımızı yaptık. Daha sonra selden etkilenen ailelerimizi ziyaret ettik. Ben burada SGK ile ilgili erteleme kararımızı açıklamıştım. Şimdi de Cumhurbaşkanımızın talimatı ile selden etkilenen KOBİ’lere acil destek kredisi verilecek. Detaylarını inşallah Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB aracılığı ile detaylarını duyuracağız. Bu da bugünün müjdesi olsun” dedi.
Bakan Selçuk daha sonrasında bölgeden ayrıldı.
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