Bakan Selçuk: 'Suni ekonomik saldırılara karşı 15 Temmuz'da olduğu gibi beraberce savaşacağız' - ANTALYA
Bakan Selçuk: "Suni ekonomik saldırılara karşı 15 Temmuz'da olduğu gibi beraberce savaşacağız" - ANTALYA - Programın yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler - Kuran - ı Kerim tilaveti verilmesi - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması - Toplu fotoğraf çekimiANTALYA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Antalya ’da düzenlenen “15 Temmuz Derneği Şehit Aileleri Buluşmaları”nda konuştu. - 2 -