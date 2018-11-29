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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Selçuk: 'Suni ekonomik saldırılara karşı 15 Temmuz'da olduğu gibi beraberce savaşacağız' - ANTALYA

Bakan Selçuk: 'Suni ekonomik saldırılara karşı 15 Temmuz'da olduğu gibi beraberce savaşacağız' - ANTALYA

Bakan Selçuk: "Suni ekonomik saldırılara karşı 15 Temmuz'da olduğu gibi beraberce savaşacağız" - ANTALYA - Programın yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler - Kuran - ı Kerim tilaveti verilmesi - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması - Toplu fotoğraf çekimiANTALYA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Antalya ’da düzenlenen “15 Temmuz Derneği Şehit Aileleri Buluşmaları”nda konuştu.
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Çekim Saldırı 

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