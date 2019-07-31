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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Selçuk, selde kurtulan gençleri ziyaret etti

Bakan Selçuk, selde kurtulan gençleri ziyaret etti

Hediye alan çocuklar detaylar

Sel Afeti Sel Felaketi Felaket 

-Bakanın evden çıkışı detay
-Vatandaşlarla konuşması detaylar
-Detaylar

( DÜZCE ) - DÜZCE

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Düzce’de selde mahsur kalan Furkan Kaplan ve Besir Büyükkanlı’yı evlerinde ziyaret etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel afetinin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldi. Öncelikle Düzce AFAD Merkezine gelen Bakan Selçuk, basına kapalı gerçekleştirilen programda yaşanan sel felaketi ile alakalı Düzce Valisi Zülkif Dağlı’dan bilgiler aldı. Bakan Selçuk, daha sonra Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde selde mahsur kalan ve son anda kurtulan Furkan Kaplan ve Beşir Büyükkanlı’yı Düzce merkezde bulunan evlerinde ziyaret etti. Bakan Selçuk, ziyaretler sırasında Kaplan ve Büyükkanlı ailelerine baş sağlığı diledi. Vatandaşların acılarını paylaşan Selçuk, çocuklara da oyuncak dağıttı.
(MK-
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