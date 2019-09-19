Bakan Selçuk, Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Atama Törenine katıldı (2) - ANKARA
- Atama törenini takip edenelerden görüntüler - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması - Bakan Selçuk'un atama kurası çekimi için butona basması - Bakan Selçuk'un 'un ataması yapılanları tebrik etmesiANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Atama Törenine katıldı. (2)
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