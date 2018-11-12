Bakan Selçuk: “Kız çocuklarımızın başarısı konusunda pozitif ayrımcılık yapacağız”

-Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açılışı

-Bakan Selçuk'un konuşması

-Duaların okunması, kordile kesilip okulun hizmete açılması

-Genel detay

-Okulun gezilmesi

-Valilik ziyareti



( AĞRI ) AĞRI



- Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açılış programında yaptığı konuşmada, “kız çocuklarımızın başarısı konusunda pozitif ayrımcılık yapacağız” dedi.

Bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere öğlen saatlerinde helikopterle Ağrı’nın Tutak ilçesine gelen ve buradaki ziyaretlerini tamamlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tutak ilçesinden Ağrı merkeze karayolu ile geçerek hayırsever iş adamı Şinasi Ünsal tarafından yapılan Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açılış programına katıldı.

Açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Programda 24 derslik okulu yapan iş adamı Şinasi Ünsal bir konuşma yaparak programa katılan Bakan Selçuk’a teşekkür etti. Programın devamında Ağrı Valisi Süleyman Elban ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yaptı. Öğrencilerin yoğun sevgisi ile karşılaşan Bakan Ziya Selçuk yaptığı konuşmada okulu yapan iş adamı Şinasi Ünsal’a teşekkür ederek bu tür hizmetlerinin sayısının artması gerektiğini söyledi.



‘Bizim küresel rekabete girmemiz lazım’ Kız çocuklarının okullaşmasının Türkiye açısından çok kıymetli olduğunu belirten Bakan Selçuk, “Böyle güzel okullarımız arttıkça biz artık derslik sayısı, öğretmen sayısı ve bazı altyapı unsurları açısından değil dünya ile yarışmak için dert ve tasa sahibi olacağız. Bizim sadece bu tarz okullara sahip olmamız değil bizim Türkiye ile dünya ile yarışmamız lazım. Bizim küresel rekabete girmemiz lazım. Aksi takdirde bu memleketin geleceğini sağlıklı olarak kuramayız. Ama ben umutluyum, ben görüyorum ki çocuklarımız heyecanlı, öğretmenlerimiz heyecanlı, bu ülkede eğitim sisteminin kalkınması için herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor” ifadelerini kullandı. ‘Onların sadece Ağrı ile sıkışıp kalmasına izin vermeyin’ Ağrı’nın eğitim sıralamasında daha yukarılarda olması gerektiğini ifade eden Bakan Selçuk öğrencilerin ailelerine de tavsiyelerde bulundu. Ailelerin öğrencilerin önünü açması gerektiğini kaydeden Bakan Selçuk, “Ailelerden de özellikle istediği şey çocuklarınızın daha fazla okuması, Türkiye de dünyaya açılması konusunda onlara destek olun lütfen. Onların sadece Ağrı ile sıkışıp kalmasına izin vermeyin. Onların bütün Türkiye’yi tanımasına imkân sağlayın. Hep beraber bizde burslarla destek olalım. Kız çocuklarımızın yurt dışına, Avrupa’ya Amerika’ya uzak doğuya gitmesinin yolunu açın. Ki onlar dünya için bir şey sağlasınlar, insanlık için bir şey sağlasınlar. Türkiye için bir şey yapsınlar. Özellikle kız çocuklarımızın başarısı konusunda pozitif ayrımcılık yapacağız. Daha fazla hizmet sağlayacağız. Daha fazla kaynak sağlayacağız “ şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk'un konuşmasının ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek okulun açılışı gerçekleştirildi.

Okulu gezen Bakan Selçuk öğretmenler odasından öğretmenlerle bir araya geldikten sonra buradan ayrılıp Ağrı Valiliği'ne geçti. Bakan Selçuk valilikte kendisine çiçek sunan çocuklarla yakından ilgilenip sohbet ettikten sonra şeref defterini imzaladı. Vali Elban ve Milletvekili Çelebi, Bakan Selçuk'a çeşitli hediyeler takdim etti. Bir süre valilikte kalan Bakan Selçuk daha sonra buradan ayrılarak Ahmed-i Hani Havalimanı'na giderek hava yolu ile Ankara'ya hareket etti.

