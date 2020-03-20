Bakan Selçuk: 'Huzurevlerimizde doktor sayısını artırıyoruz' - ANKARA
Bakan Selçuk: "Huzurevlerimizde doktor sayısını artırıyoruz" - ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuk olduğu Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları cevaplamasıANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (2)Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Huzurevlerimizde doktor sayısını artırıyoruz."
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