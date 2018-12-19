Bakan Selçuk: 'Hemen her alanda istikrarlı bir gelişim süreci yaşadık' - İSTANBUL
Bakan Selçuk: "Hemen her alanda istikrarlı bir gelişim süreci yaşadık" - İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması - Bakan Selçuk'un ödül takdimiDeğer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Firmalar Ödül TöreniİSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Firmalar Ödül Töreni'ne katıldı. Bakan Selçuk: "Hemen her alanda istikrarlı bir gelişim süreci yaşadık."