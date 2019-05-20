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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Selçuk, gençlerle iftarda bir araya geldi - ANKARA

Bakan Selçuk, gençlerle iftarda bir araya geldi - ANKARA

- Beşevler'de kurulan iftar çadırdan genel görünüm - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'ın gelişi - AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyelerinin Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'u karşılaması - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un iftar çadırında yemek dağıtması - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un orucunu açması - İftara katılanlardan detaylar - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'ın konuşmasıBakan Selçuk, gençlerle iftarda bir araya geldi - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları tarafından çadırda düzenlenen iftara katıldı, sıraya giren gençlere yemek dağıttıANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarınca düzenlenen, "Geleneksel Gençlik İftar Çadırı" programına katıldı.
Selçuk, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları tarafından, Beşevler'de kurulan çadırda verilen iftarda gençlerle bir araya geldi.İftar saatinin yaklaşmasıyla çadırın kurulduğu alana gelerek sıraya girenlere yemek dağıtan Selçuk, daha sonra da kendisi sıraya girerek yemeğini aldı.İftar çadırında ezanın okunmasının ardından Selçuk, vatandaşlarla beraber orucunu açtı.İftar çadırının konuklarıyla bir süre sohbet edip ramazanlarını kutlayan Selçuk, Bakanlığın gençlere yönelik yaptığı çalışmaları anlattı.

Kutlay İftar Çadırı 

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