Bakan Selçuk: 'Eğitimi, sınıfların içerisinde olup biten bir hadise olarak değerlendirmiyoruz' - İSTANBUL
Bakan Selçuk: "Eğitimi, sınıfların içerisinde olup biten bir hadise olarak değerlendirmiyoruz" - İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıİSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Sanayi Odası'nda (İSO) düzenlenen "Rekabet, Bilim ve Teknoloji Odaklı Dünyada Yeni Eğitim Modeli Vizyonu'nun Sanayimiz Açısından Önemi” ana gündemi ile gerçekleştirilen aylık olağan toplantısında konuştu.