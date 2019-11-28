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28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Selçuk Ege Tanıtım Günleri stantlarını ziyaret etti

Bakan Selçuk Ege Tanıtım Günleri stantlarını ziyaret etti

-Selçuk’un ziyaretinden görüntü

Kooperatif Dans Gösterisi 

--Genel ve detay
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( ANKARA ) ANKARA

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ege Tanıtım Günleri stantlarını gezdi. Bakan Selçuk, Altınpark Fuar Alanı’nda bu yıl 12’incisi düzenlenen Ege Tanıtım Günleri stantlarında incelemelerde bulundu. Fuara girişte bir süre Manisa Kula Yaren Ekibinin dans gösterisini seyreden Selçuk, sonrasında stantları tek tek gezerek yöresel lezzetler hakkında bilgi aldı. Stantlarda bulunan görevlilerle sohbet eden Selçuk, kadın kooperatifi stanttındaki kadınlarla da yakından ilgilendi. Öte yandan alandaki vatandaşlarla da sohbet eden Selçuk, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmadı. Fuar çıkışında engelli bir vatandaşın da sorununu dinleyen Selçuk, vatandaş ile ilgilenilmesi için Bakanlık çalışanlarına talimat verdi. (ND-
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