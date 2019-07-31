Bakan Selçuk: 'Düzce'deki selden etkilenen vatandaşlara ait 18 Temmuz öncesine ait borçları bir yıl süreyle erteleyeceğiz' - DÜZCE Haberi
Bakan Selçuk: " Düzce 'deki selden etkilenen vatandaşlara ait 18 Temmuz öncesine ait borçları bir yıl süreyle erteleyeceğiz" - DÜZCE - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları DÜZCE - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Düzce 'deki selden felaketinden etkilenen vatandaşlara ait 18 Temmuz öncesine ait borçların bir yıl süreyle erteleneceğini açıkladı.
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