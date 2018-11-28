Bakan Selçuk: “Bırakın çocuklar kendi zamanlarını yaşasınlar”

-Belediye başkanı konuşma

-Bakan konuşma

-Kurdele kesimi

-Bakanın okulu gezişi

-Bakanın ayrılışı

-detaylar



( İSTANBUL )- Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Hezarfen Anaokulları’nın açılışını yaptı İSTANBUL



- Beyoğlu Belediyesi Hezarfen Anaokulları’nın 15’incisi, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un katıldığı törenle açıldı. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk yaptığı konuşmada anne babalara tavsiyelerde bulunarak, “Bu çocuklarla siz aynı tarihte yaşıyorsunuz fakat aynı zamanda yaşamıyorsunuz. Bırakın onlar kendi zamanlarını yaşasınlar” dedi.

Beyoğlu’nda 2004 yılından bu yana faaliyet gösteren Beyoğlu Belediyesi Hezarfen Anaokulları’nın 15’incisi, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un katılımlarıyla Kasımpaşa’da açıldı. Açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve çok sayıda davetli katıldı.

Program kapsamında konuşan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, “Birçok yer açıyoruz. Birçok binanın açılışını gerçekleştiriyoruz. Ama böyle çocuklarla bir iş yaptığımızda inanın çok mutlu oluyoruz. Biz bu tür işlerin peşinde koştururken aslında bütün Türkiye’nin bu konuda coşkusunu temin etmek için koşturuyoruz. Bizim çocuklarımıza karşı bir sorumluluğumuz var. Aslında doğmamış çocuklarımıza sorumluluğumuz var. Biz eğer bugünden 10 sene 20 sene sonrasını dikkate almazsak inanın çocuklarımızı daha kötü bir gelecek bekler. “Çocuklarımız hem maddi hem manevi alanlarda gelişmiş olsunlar” Milli Eğitim Bakanlığı olarak hep beraber Türkiye’nin geleceğini omuzlamak istediklerini söyleyen Bakan Selçuk, “Biz insanımızı yetiştirirken hem maddi olarak becerilerinin artmasına yardımcı olmak hem de onların mana açısından da anlam açısından da çok daha donanımlı olmasına dikkat etmek zorundayız. Aksi takdirde çocuklarımız tek kanatlı büyür. Biz istiyoruz ki çift kanatlı çocuklarımız olsun. Hem maddi hem manevi alanlarda gelişmiş olsunlar. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 vizyonu çerçevesinde inşallah bütün Türkiye’de bütün okullarımızda, bütün öğretmen odalarımızda bu heyecanı yükselterek, hep beraber Türkiye’nin geleceğini omuzlamak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunun çok rahatlıkla yapılabileceği kanaatindeyiz. Türkiye artık imkanları çok olan bir ülke” diye konuştu.

“Bırakın onlar kendi zamanlarını yaşasınlar” Anne babalardan bir ricası olduğunu söyleyen Bakan Ziya Selçuk, “Bu çocuklarla siz aynı tarihte yaşıyorsunuz fakat aynı zamanda yaşamıyorsunuz. Bırakın onlar kendi zamanlarını yaşasınlar. Ve kendi geçmişinizde yaşadıklarınızdan etkilenerek onların hayatını biçimlendirmeye, formatlandırmaya çalışmayın. Onları başka bir gelecek bekliyor. Bırakın kendi zamanlarına göre yetişsinler. Onları fazla hırpalamayın. Aşırı ilgi göstermeyin. Aşırı korumayın. Bırakın mücadele etsinler. Bırakın zorluklarla karşılaşsınlar. Bırakın biraz uğraşsınlar, didinsinler” şeklinde konuştu.

Programda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise, bundan 15 sene önce bir annenin kendisine Beyoğlu’nda neden anaokulunun olmadığını sorduğunu ifade ederek, “Hiç anaokulu Beyoğlu’nda yok. Acaba siz açacak mısınız? Şöyle bir durdum. O zaman Milli Eğitim’de anaokulu başlamamıştı. O gün karar verdik. Bakanlığımıza destek olacaktık. O gün başlayan serüvenden bugün 15 noktada anaokulu açmış bir belediye durumundayız. Böylelikle belediyeciliği çöp, çamur, çukur belediyeciliğinden çıkartalı çok oldu. Devletimizin bütün imkanlarını vatandaşımıza yürüme mesafesine getirmek hedefimizdi bunu başardık. Gördüğüm o ki çocuklarımızın gelecekte iki şeyi mutlaka yapması gerekiyor. Robotik kodlama ve yazılım. Bunun olmadığı hiçbir alan kalmayacak. İkincisi de kişisel başarılarını geliştirecek. Kültür-sanat, turizm, tiyatro gibi alanlarda kişisel kabiliyetlerini geliştirmeleri gerekecek. Çünkü hizmet sektörünün çok olduğu bir Beyoğlu’nda herhalde bu iki şey olmazsa hiçbir şey olmayacaktır” dedi.



