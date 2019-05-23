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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Selçuk: 'Aileyi koruyacak bir çalışma hayatına yönelik politikalar geliştiren bir yaklaşımı hayata geçiriyoruz' - ANKARA

Bakan Selçuk: 'Aileyi koruyacak bir çalışma hayatına yönelik politikalar geliştiren bir yaklaşımı hayata geçiriyoruz' - ANKARA

Bakan Selçuk: "Aileyi koruyacak bir çalışma hayatına yönelik politikalar geliştiren bir yaklaşımı hayata geçiriyoruz" - ANKARA - 12. Çalışma Meclisi Toplantısına katılanlardan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - İstiklal Marşının okunması - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşmasıANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ATO Congresium'da düzenlenen 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
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Politika 

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