Bakan Selçuk: 'Aileyi koruyacak bir çalışma hayatına yönelik politikalar geliştiren bir yaklaşımı hayata geçiriyoruz' - ANKARA
Bakan Selçuk: "Aileyi koruyacak bir çalışma hayatına yönelik politikalar geliştiren bir yaklaşımı hayata geçiriyoruz" - ANKARA - 12. Çalışma Meclisi Toplantısına katılanlardan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - İstiklal Marşının okunması - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşmasıANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ATO Congresium'da düzenlenen 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım