Bakan Selçuk, 81 ilden gelen öğretmenleri kabul etti İzle

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bizim hükümet olarak amacımız eğitimin tüm bileşenlerinde niteliği yükseltmek öğretmenlerimizin özlük haklarının daha da iyileştirilmesi için çabalar göstermek ve bu konuya verdiğimiz değeri daha da yükseltmektir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla Bakanlık Merkez Bina Başöğretmen Salonunda 81 ilden Ankara'ya gelen öğretmenlerle bir araya geldi. Günlerdir öğretmenlerle bazı etkinliklerde bulunduklarını hatırlatan Selçuk, “Onlara hep beraber olduğumuzu, birlikte çalıştığımızı öğretmen arkadaşlarımızın omuzlarında bu meselenin yükseleceğini ve onlara inandığımızı güvendiğimizi altını çizerek tekrar tekrar ifade etmeye çalışıyoruz. Bu ifadelerimizin temelinde yatan şey aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başından beri Milli Mücadele yıllarından beri öğretmenlikle ilgili fikriyatının bugüne yansımış halidir, izdüşümüdür” ifadelerini kullandı. "Öğretmenlik mesleği ülkemizin en onurlu ve saygın mesleklerinden biri olagelmiştir" Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanın verilişinin yıl dönümünde onun yaktığı eğitim ateşinin ışığıyla Türkiye’nin geleceğini aydınlatan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü yürekten içtenlikle saygıyla kutladıklarını ifade eden Selçuk, “Eğer öğretmenlik bir nesil yetiştirme sorumluluğu taşıyorsa bunun farkında olan öğretmenlerimizin öğrencileriyle olan şefkat ve merhamet ilişkisi bu nesil yetiştirme sorumluluğunu çok rahatlıkla yerine getirecektir. Bu yüzden de bu çabalarla bu gayretlerle öğretmenlik mesleği ülkemizin en onurlu ve saygın mesleklerinden biri olagelmiştir. Öğretmenlerimizin kendilerine duyulan bu güveni boşa çıkarmayıp bu ülkeye ve ülkemizin insanına sadece bir şeyler öğretmekle kalmamış ama aynı zamanda da bir gelecek umudu aşılamış oluyorlar. Asıl bu umut bizim için çok değerli olan ve çocuklarımızın eğitimiyle uğraşmanın yanında doğmamış çocuklarımıza olan vebalimizi de taşıyan öğretmenlerimizin bu gururu hak ettiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Bizim hükümet olarak amacımız eğitimin tüm bileşenlerinde niteliği yükseltmek" “Ülkemizin bugün fikir kültür sanat edebiyat bilim alanındaki yetişmiş bütün insanlarının her birinin hamurunda bir öğretmen emeği olduğu da aşikardır” diyen Selçuk, şöyle konuştu: “Bizim hükümet olarak amacımız eğitimin tüm bileşenlerinde niteliği yükseltmek öğretmenlerimizin özlük haklarının daha da iyileştirilmesi için çabalar göstermek ve bu konuya verdiğimiz değeri daha da yükseltmektir. Bu anlamda birçok bakanlığımız çok farklı çalışmalar yapıyorlar ve öğretmenlerimizi sahada nasıl destekleriz ailelerimizi sahada nasıl destekleriz sorusunun cevabını ortaya koyuyoruz. Eğer Türkiye 21.yüzyılda saygın ülkeler arasında yerini alacaksa bun elbette motor gücü eğitim olacaktır, aktörleri öğretmenlerimiz meslektaşlarımız olacaktır. ‘Bir milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir’ deyişi bizim her zaman geçerli olacak mottomuz sayılabilir ve bu motto çerçevesinde öğretmenlerimizin bu enerjilerini yitirmeden geleceğe ilişkin olarak yapacakları bütün katkılara şükran borçluyuz. Bir gün için değil her gün öğretmenlerimizin değeri konusunda çalışacağımıza hep birlikte gayret göstereceğimize de inanmalarını istiyorum. Her birinin desteğinin aslında bu ülkeye bütün ülkemizin çocuklarına ve kendilerine olduğunu da unutmamalarında yarar var.” Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, öğretmenlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.