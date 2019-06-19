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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Selçuk:“2023 Eğitim vizyonunu değerlendireceğiz”

Bakan Selçuk:“2023 Eğitim vizyonunu değerlendireceğiz”

-BAKAN SELÇUK TOPLANTI DETAY

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--BAKAN SELÇUK VALİLİK ZİYARET
--BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık yetkilileri ile il milli eğitim müdürlerinin yer aldığı Eğitim Koordinasyon toplantısına katıldı.
Bir termal otelde basına kapalı yapılan toplantının ardından Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret eden Bakan Selçuk, çeşitli açıklamalarda bulundu. Değerlendirme toplantısı için Afyonkarahisar’a geldiklerini belirten Bakan Selçuk, Afyonkarahisar’da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bakan Selçuk, “Bugün Afyonkarahisar’dayız ve Türkiye’deki bütün illerimizin milli eğitim müdürlerini toplantıya davet ettik. 'Hangi ilde yapalım bu toplantıyı' diye sorduğumuzda arkadaşlara ekseriyetle herkes Afyonkarahisar’ın ismini önerdi. Afyonkarahisar şehrimizde bulunmaktan dolayı bizde mutluyuz” dedi.
Afyonkarahisar’da bulunmalarının nedenini 3 ana başlıkta açıklayan Bakan Selçuk, 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde yapmış olduklarını çalışmaların genel değerlendirmesini yapacaklarını söyledi.

Selçuk şöyle devam etti; “Bugün yapmak istediğimiz işler aslında 3 kategoride yer alıyor. Bunlardan bir tanesi eğitim öğretim yılının sona erdiği bu günlerde acaba geçtiğimiz eğitim yılının nasıl değerlendirmesi yapılabilir. Eksiğimiz nedir, daha iyi yapabileceğimiz şeyler nelerdir, almamız gereken tedbirler nelerdir? Bir genel değerlendirme toplantısı için buradayız. Bunun yanı sıra Afyonkarahisar ilimizin eğitim öğretim kalitesinin bazı niceliksel meselelerinin masaya yatırılması ve Afyon’daki eğitimin daha yüksek noktalara taşınabilmesi için hangi tedbirlerin alınabileceği konusunda bir görüş alış verişinin hayata geçirilmesi için buradayız. Üçüncü olarak da 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde yapılmış olan çalışmaların genel bir değerlendirmesi ve bu değerlendirme sonucunda yaz aylarında yapmamız gereken çalışmalara ışık tutmak ve önümüzdeki eğitim öğretim yılında yapmamız gereken bazı iş ve işlemleri organizasyonu için burada bulunuyoruz. Bütün bu çalışmaların verimli olması ve Türkiye’mizin eğitim sisteminin kalitesinin artması hizmet etmesi dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum.” Bakan Selçuk, valilik ziyaretinin ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’i makamında ziyaret etti.
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