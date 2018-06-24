Bakan Sarıeroğlu oyunu kullandı - ADANA Haberi

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun oy kullanacağı okulun görüntüleri - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun oy kullanması ve açıklaması - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun oy kullandıktan sonra sandıkları gezmesiBakan Sarıeroğlu oyunu kullandı - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ilkokul eğitimi aldığı Adana Mimar Kemal İlkokulunda oy verdi - Sarıeroğlu: - "Katılımın çok yüksek olduğu tespitini yaptık. Vatandaşlarımız ilk saatten itibaren çok yoğun biçimde oy verme işlemlerine başladılar" - "Bu saate kadar ziyaret ettiğim okulardaki durumdan güçlü şekilde Türkiye olarak yolumuza devam edeceğimizi görüyorum"ADANA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Adana 'da kullandı.Sarıeroğlu, ilkokulu okuduğu merkez Seyhan ilçesi Mimar Kemal İlkokuluna geldi. Sandık görevlileri ve vatandaşlarla selamlaşan Sarıeroğlu, 1156 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girdi.Sarıeroğlu, burada nüfus cüzdanını vererek zarf ve pusuları aldı. Bir başka görevlinin Bakan Sarıeroğlu'nun kimliğini vermesine "Saygı bu işte. Bir bakan olarak kimliğini ibraz ediyor. Nezaket, incelik hanımefendiliğine teşekkür ediyoruz." demesi üzerine Sarıeroğlu, gülerek "nezaket değil kural o" diye konuştu. Sarıeroğlu, daha sonra kabine geçerek oyunu kullandı.Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Sarıeroğlu, seçimin hayırlı olmasını diledi.Yeni hükümet sisteminin uygulanmaya başlaması nedeniyle seçimin çok önemli olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, "Sabah itibarıyla okullarımızı geziyoruz. Tüm sandıklarda çok huzur, kardeşlik içerisinde başarılı bir seçim süreci yaşıyoruz. Katılımın çok yüksek olduğu tespitini yaptık. Vatandaşlarımız ilk saatten itibaren çok yoğun biçimde oy verme işlemlerine başladılar." dedi. Jülide Sarıeroğlu, bir ayı aşkın süredir Adana 'da çok başarılı, birlik, beraberlik içinde, tüm partilerin siyasi nezaket içerisinde yürüttüğü bir seçim kampanyası gerçekleştirdiklerini belirtti. Bugün ülke için çok güzel bir sonuç çıkacağına inandığını vurgulayan Sarıeroğlu, şunları söyledi:"Vatandaşlarımızın gözünden kararlarının çok net şekilde verildiğini çok iyi biçimde anlamış durumdayız. Ülkemiz inşallah güzelliklerle yoluna devam etsin. Büyük hedeflerimiz, hayallerimiz var dedik. Bu saate kadar ziyaret ettiğim okullardaki durumdan güçlü şekilde Türkiye olarak yolumuza devam edeceğimizi görüyorum."Sarıeroğlu, okuduğu ilkokulda oy kullanmasının kendisi için önemli olduğunun altını çizerek, "Herkesin ilk olarak hayatında yolunu çizmesiyle alakalı çok önemli bir yer. Yan taraftaki okul lisemdi, karşıdaki apartmanda oturuyorduk. Çok duygulandım. Yola başladığımız yerde oy kullandık. Adana 'mız için seçileceğiz. " diye konuştu.