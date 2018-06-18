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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Sarıeroğlu, kaza geçiren şehit babasını ziyaret etti

Bakan Sarıeroğlu, kaza geçiren şehit babasını ziyaret etti

Sarıeroğlu'nun hasta Zeki Sekini ziyaret etmesi

Şehit Hastane Şehit Babası Muhabir Irak 

-Zeki Sekin röportaj
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu İzmir’de kahramanca mücadele edip şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin’in, kaza geçiren babasını hastanede ziyaret etti. Şehit Polis Memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin'i, önceki gün bir minibüsün çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kaburgasındaki kırıklar nedeniyle Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren Şehit babasını bugün programları kapsamında Elazığ’a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ziyaret etti. Kazayla ilgili İHA muhabirine bilgi veren Şehit babası Sekin, Misafirlerimizle birlikte Fethi Sekin mesire alanına gittik Geç oldu seni eve bırakalım dediler. Ben tam eve gidecekken O anda bir araba öndeki arabayı sollamak isterken sağdan öndeki arabaya makas attı. Dönemedi bana vurduktan sonra Kırmızı ışıkta da durmadan kaçtı. Kazada 5 tane kaburgam kırıldı, ağrısı çok,gün geçtikçe biraz daha hafifliyor"dedi.

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