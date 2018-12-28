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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Pekcan, öğrencilerle buluştu

Bakan Pekcan, öğrencilerle buluştu

Ziyaretten detaylar

Salar Hatıra Fotoğrafı Tanıtım Filmi Öğrenciler 

-Genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep’te Şahinbey Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Lise öğrencilerinin sınıfına giren Pekcan, önce okul sıralarında oturup öğrenciler ile kısa bir süre sohbet etti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı. Rifat Hisarcıkloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve kurum müdürleri katıldı.
Okulun tanıtım filminin izletilmesinin ardından şeref defterini imzalayan Bakan Pekcan ardından öğrenciler ve okul idaresi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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