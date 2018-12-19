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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Pekcan: 'Gençlerimizin girişimciler olarak değer ortaya koyacaklarına eminiz' - İSTANBUL

Bakan Pekcan: 'Gençlerimizin girişimciler olarak değer ortaya koyacaklarına eminiz' - İSTANBUL

Bakan Pekcan: "Gençlerimizin girişimciler olarak değer ortaya koyacaklarına eminiz" - İSTANBUL - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması - Bakan Pekcan'ın ödül takdimiDeğer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Firmalar Ödül TöreniİSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Firmalar Ödül Töreni'ne katıldı.
Bakan Pekcan: "Gençlerimizin girişimciler olarak değer ortaya koyacaklarına eminiz."

Oyaca 

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