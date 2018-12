Bakan Pekcan'dan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

-Pekcan'ın Büyükşehir şeref defterini imzalaması

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bir dizi ziyaret için geldiği Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Fatma Şahin ile görüştü. Gaziantep'te çeşitli programlara katılan ve açılış yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret ederek, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Pekcan'ın ziyaretine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Sait Kirazoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, ilçe belediye başkanları ve iş adamları da eşlik etti."Gaziantep bizim için ve bölgemiz için çok önemli bir şehir" Burada yaptığı açıklamada Gaziantep'in önemli bir şehir olduğunu ve kentin ihracatına destek vermeye devam edeceklerini açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e, TOBB Başkanımıza, Sayın Valimize, vekillerimize, Gaziantep şehrine bu ev sahiplikleri ve bizi bağırlarına bastıkları için çok teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir programımız ve yapılacak çok şeyimiz var. Gaziantep bizim için ve bölgemiz için çok önemli bir şehir. Sadece Türkiye'ye değil, Türkiye dışına da Gaziantep'in katkıları önemli. Gaziantep'in ihracatçı yönüne her türlü desteği vermeye her zaman hazır olduk, hazır olmaya da devam edeceğiz. Bugün de EximBank'ın açılışını yaptık. İnşallah Gaziantep'in ihracat rakamları Türkiye'nin altıncı sırasında ben inanıyorum ki bunu daha da üst sıralarda göreceğiz" dedi.

"Gaziantep için el ele vereceğiz" Şahin'i bakanlık yaptığı günlerden beri takdir ettiğini de söyleyen Pekcan, "Sayın Belediye Başkanımızın Bakanlık günlerinden beri sonuç odaklı, başarılı çalışmalarına şahit olduk ve her zaman takdirle yanında olduk. İnşallah şimdi de Gaziantep için ele ele vereceğiz. Beraber daha güzel şeyler yapacağız. Gaziantep'e katkılarından dolayı ben tekrar kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. "Sayın Bakanımızın katkılarıyla Gaziantep bu bölgenin ticaret, finans, üretim ve fuar merkezi olacak" Bakan Pekcan'ı misafir ettikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Sayın Bakanımızın ziyaretinden çok memnunuz. Biz Gaziantep olarak bu bölgenin ticaret merkezi, finans merkezi, üretim, fuar merkezi olacağız. Bütün rakamlar bunu gösteriyor. Bugün Sayın Bakanımızın liderliğinde de hem yaptığımız çalışmaları anlatmaya hem de yeni hedeflere doğru hızla ilerlemeye çalışıyoruz. Sayın Bakanımız geldiği andan itibaren sanayi ve ticaret alanında önemli bir ivme yakalanmasını sağladı. Ben kendisine şehrim ve ülkem adına çok teşekkür ediyor, hoş geldiler diyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şahin tarafından Bakan Pekcan'a hediye takdiminde bulunuldu.