- Bakan Pekcan, Bulgar Başbakanı Borisov İle Görüştü Haberi



- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bulgar Başbakanı Boyko Borisov ile Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da bir araya geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2 günlük resmi bir ziyaret için geldiği Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da Başbakan Boyko Borisov ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin genişletilmesi imkanlarının ele alındığı belirtilerek, yatırımlar ve inşaat alanındaki işbirliğine vurgu yapıldığı kaydedildi. Görüşmede ayrıca ikili iş forumlarında elde edilen iyi neticelere dikkat çekilerek, Türk-Bulgar hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonunun faaliyetlerinden memnun olunduğu dile getirildi.

Türkiye’den Bulgaristan’a 81,1 milyon euroluk yatırım Türk şirketlerinin Bulgaristan’a yaptığı yatırımların miktarı 2017 yılı itibariyle 81,1 euro olmakla birlikte şirketler öncelikle yol yapımı, inşaat ve bankacılık sektörüne ilgi gösteriyor. Türkiye, Bulgaristan’ın dış ihracatında Almanya, İtalya ve Romanya’dan sonra dördüncü sırada bulunuyor. 2017 itibariyle Bulgaristan’dan Türkiye’ye 2 milyar 77 milyon euro ihracat gerçekleştirilirken, Türkiye’den Bulgaristan’a ise 1 milyar 906 milyon euroluk ihracat yapıldı. Bakan Pekcan’ın Başbakan Borisov’un ardından Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ve Maliye Bakanı Vladislav Goranov ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Pekcan, daha sonra ise Türkiye-Bulgaristan İş Forumuna katılacak.

