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07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Pekcan, Bakan Kasapoğlu ve Bakan Turhan yol çalışmalarını inceledi

Bakan Pekcan, Bakan Kasapoğlu ve Bakan Turhan yol çalışmalarını inceledi

Bakanların yol incelemelerinden detaylar

Toplantı Yol Çalışması Halk Oyunları Helikopter 

-Karayolları tarafından bakanlara bilgi verilmesi
-Bakanların vatandaşlar tarafından karşılanması
-Halk oyunları ekibinin gösterisinden detaylar
-Koordinasyon toplantısından detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan Manisa’nın Demirci ilçesinde yapımı devam eden Demirci-Köprübaşı yol çalışmalarını inceledi. Bakanlar ardından vatandaşları selamladıktan sonra Demirci Kaymakamlığı’nda düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan Demirci ve Kula ilçelerinde düzenlenecek programlara katılmak üzere Manisa’ya geldi. 3 bakan ilk olarak Uşak’tan helikopterle Manisa’nın Demirci ilçesine geldi. Bakan Pekcan, Bakan Kasapopğlu ve Bakan Turhan Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Demirci-Köprübaşı yol çalışmasını yerinde inceledi. Bakanlar, buradaki incelemelerin ardından Karayolları 2. Bölge Müdürü Yakup Dost’tan yapımı devam eden yol çalışmaları hakkında bilgi aldı. Dost, yol çalışmalarının 2020’de tamamlanacağı bilgisini verdi. Buradaki incelemeleri tamamlayan bakanlar, daha sonra Demirci ilçe girişinde vatandaşlar tarafından karşılandı. Bakan Pekcan, Bakan Kasapopğlu ve Bakan Turhan’ın ilçeye gelmesi şerefine Demirci yöresine özgü halk oyunları oynandı. 3 bakan daha sonra Demirci Kaymakamlığı’nda basına kapalı olarak düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

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