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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Paktemirli’den yangın noktalarına gece saatlerinde helikopterli denetim

Bakan Paktemirli’den yangın noktalarına gece saatlerinde helikopterli denetim

HELİKOPTER DETAY GÖRÜNTÜ

( İZMİR ) İZMİR

Demirli Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale Trol 


- İzmir'deki büyük orman yangınında 35 saat geride kalırken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gece saatlerinde helikoptere binerek yangın noktalarına havadan gözetleme yaptı. İzmir’deki büyük orman yangınında 35 saat geride kalırken ekiplerin yangına müdahalesi karadan devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınmakta güçleşen yangın dolayısı ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar Tekketepe Yangın gözetleme noktasında bulunuyor. Bakan Pakdemirli, bu gece ilk defa koordinasyon amacıyla gece uçuşu gerçekleştirdi. Gece saat 22.30 sıralarında gerçekleştirilen helikopter uçuşunun yaklaşık 45 dakika süreceği belirtildi. Pakdemirli’ye İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın yanında çok sayıda yetkili eşlik ediyor.
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