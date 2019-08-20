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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli yangın bölgesini havadan inceledi - İZMİR İzle

Bakan Pakdemirli yangın bölgesini havadan inceledi - İZMİR İzle

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangın bölgesini havadan incelemesi İzmir 'deki yangın 3. gününde - Seferihisar ve Menderes ilçelerinde etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyorİZMİR (AA) - İzmir 'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Pazar günü saat 13.00'de Karabağlar'ın Tırazlı mevkisinde başlayıp diğer iki ilçeye sıçrayan orman yangını devam ediyor.Yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için gece boyu çalışan ekiplere havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler de destek vermeye başladı.
Yangına 20 helikopter ile 200 arazöz müdahale ediyor.Zaman zaman etkisini artıran rüzgar ekiplerin işini zorlaştırırken, bazı vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.Öte yandan, yangının şu anda yerleşim yerini tehdit etmediği bildirildi.

Demirli Gesi Orman Yangını Helikopter Trol 

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