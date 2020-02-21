Bakan Pakdemirli: “Yamula bölgesinde projeler bittiği zaman 11 bin hektarlık alan sulanabilecek”

-Yaralı şahinlerin ve çakalın doğaya bırakılmasından detaylar

-Bakanın tekneye çıkmasından detaylar

-Bakanın tekneyi kullanmasından detaylar

-Bakanın alabalıkları yemlemesinden detaylar

-Bakan Bekir Pakdemirli röportaj



( KAYSERİ )- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- “2023 itibariyle yatırımlarımızı 2 milyar dolara ve üretimi de 600 bin tona çıkarma gayretindeyiz”- “Yamula Barajı’ndaki su ürünleri Çin’e kadar ihraç ediliyor” KAYSERİ



- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kayseri ziyaretinde Yamula Barajı'nda bulunan alabalık çiftliğini gezdi. Bakan Pakdemirli, “2023 itibariyle yatırımlarımızı 2 milyar dolara ve üretimi de 600 bin tona çıkarma gayretindeyiz” dedi.

Bakan Pakdemirli’ye ziyaretinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ve protokol üyeleri eşlik etti.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaralı halde bulunarak tedavisi tamamlanan 3 adet şahini ve 1 adet çakalı doğaya bıraktı. Daha sonra tekneyle alabalık tesislerini gezen Bakan Pakdemirli, alabalıkları yemleyerek, dönüşte ise tekneyi kendisi kullandı.Kayseri’deki çalışmaları bölgeye olacak katkısından dolayı çok değerli bulduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, “Bugün Kayseri ziyaretimiz kapsamında, Yamula Barajı'ndaki hem su ürünlerini görelim istedik, hem de Kalaba - Seyfe sulama kapsamında ileriye yönelik bu gölgenin sulanması konusundaki çalışmaları yerinde izleme imkanına sahip olduk. Bu bölgede yaklaşık 11 bin hektarlık alan sulanabilecek bu projeler bittiği zaman bölgenin kalkınmasına çok ciddi katkısı olacak. Özellikle Yamula Barajındaki su ürünleri ile ilgili Japonya’ya ve Çin’e dahi ihraç edilen somon balıklarını da gördük ve yerinde inceledik. Özellikle su ürünlerinde Türkiye’miz ciddi atılımlar gerçekleştirmekte ve bugün itibariyle 1 milyar dolar ihracatımız var. Biz bunu 2023 itibariyle 300 bin tondan 600 bin tona, ihracatımızı da 1 milyar dolardan 2 milyar dolara çıkarma gayreti ve hedefi içerisindeyiz. Bu anlamda, buradaki çalışmaları çok değerli buluyorum. Bölge ekonomisine de çok ciddi katkıları var ve buradaki alanların genişletilmesi konusunda da koruma kullanma teknesi çerçevesi içerisinde arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar” dedi.





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