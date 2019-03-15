Bakan Pakdemirli: 'Uluslararası camianın sesini çıkarmasını bekliyoruz' - İZMİR
Bakan Pakdemirli: "Uluslararası camianın sesini çıkarmasını bekliyoruz" - İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "(Yeni Zelanda'daki iki camideki terör saldırısı) İslamofobiyle ilgili dünyada yükselen bir trend var. Bununla ilgili tüm uluslararası camianın bir tedbir alması gerektiğini düşünüyorum" - "Sadece İslam'a değil bütün dinlere karşı bu tarz menfur saldırıların baştan önlenmesi mutlaka gerekiyor. Uluslararası camianın bu konuda sesini çıkarmasını bekliyoruz"İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik saldırılara ilişkin "İslamofobiyle ilgili dünyada yükselen bir trend var. Bununla ilgili tüm uluslararası camianın bir tedbir alması gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple sadece İslam'a değil bütün dinlere karşı bu tarz menfur saldırıların baştan önlenmesi mutlaka gerekiyor. Uluslararası camianın bu konuda sesini çıkarmasını bekliyoruz." dedi.
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