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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Bakan Pakdemirli, Ukrayna’da Yunus Emre Enstitüsünü Ziyaret Etti - Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - 'Enstitümüz, Son Dönemde Ülkemizin Başından Geçen Elim Olaylardan Sonra Daha Da Hayati Bir Önem Kazanmıştır'

- Bakan Pakdemirli, Ukrayna’da Yunus Emre Enstitüsünü Ziyaret Etti - Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - 'Enstitümüz, Son Dönemde Ülkemizin Başından Geçen Elim Olaylardan Sonra Daha Da Hayati Bir Önem Kazanmıştır'

Enstitüden detaylar

Demirli Hükümet 

-Ziyaretten detaylar
-Bakanın şeref defterini yazması

( KİEV ) - Bakan Pakdemirli, Ukrayna’da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Enstitümüz, son dönemde ülkemizin başından geçen elim olaylardan sonra daha da hayati bir önem kazanmıştır" KİEV

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ukrayna Tarımsal Politika ve Gıda Bakan Vekili Maksym Martynyuk’un davetlisi olarak geldiği Kiev’de Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti. Ukrayna Tarımsal Politika ve Gıda Bakanı Maksym Martynyuk’un daveti üzerine Kiev’e iki günlük resmi ziyarette bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ziyaretinin ilk gününde Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel ve beraberindeki heyet ile birlikte Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti. Enstitüyü gezen Bakan Pakdemirli, Enstitü Müdürü Dr. Ender Korkmaz’dan bilgi aldı. Yapılan çalışmalardan ötürü Enstitü Müdürü Korkmaz’a teşekkür eden Pakdemirli, enstitü şeref defterine şunları yazdı: “Bugün Kiev Yunus Emre Enstitüsünü, Ukrayna Kiev ziyaretimiz kapsamında ziyaret ettik. Ecdadımızın, ülkemizin, kültürümüzün ve dinimizin tanıtımı için son derece önemli olan enstitümüz, son dönemde ülkemizin, milletimizin başından geçen elim olaylardan sonra daha da hayati bir önem kazanmıştır. Enstitüdeki faaliyetler hakkında aldığımız bilgi, gurur duymamıza sebebiyet olmuştur. Yurt dışında faaliyet göstermekte olan bu ve bunun gibi faaliyetlerin her daim yanında ve arkasında hükümet olarak olacağımızı bir kere daha beyan eder, başarılı çalışmalarınızın devamını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.”
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