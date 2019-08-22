Bakan Pakdemirli: ”THK siyasetin oyuncağı olmuş durumdadır” İzle



- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “THK’nın vermiş olduğu uçuşa elverişlilik sertifikalarının hiçbirine güvenmiyorum. THK filoları işimize yaramıyor, almak zorunda değiliz. THK siyasetin oyuncağı olmuş durumdadır. Ana muhalefet ile birlikte hareket ediyor” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp çevre yerlere sıçrayan orman yangınlarına ve yangınlarda gündeme gelen THK uçaklarına dair tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Pakdemirli yaptığı açıklamada, “ Kim uçmak istiyorsa uçsun bunlarla. Benim THK’ya 1 lira borcum yok. Biz bir kamu kurumuyuz. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Biz ihaleyle bu tarz servisleri kurumlara veren bir kurumuz, biz devletiz. Ondan istedi diye biz bir şey yapacak da değiliz. Benim teşkilatım, bunlarla uçmak istemiyor. Hükümetimize bir siyasi saldırı var. Bunu da gerekli kurumlar gerekli şekilde dikkate alacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.

Sivil havacılık belgelerine ilişkin konuşan Pakdemirli, “Şu anda içinde bulunduğu mali problemlerden dolayı THK’nın vermiş olduğu uçuşa elverişlilik sertifikalarının hiçbirine güvenmiyorum. THK filoları işimize yaramıyor, almak zorunda değiliz. THK siyasetin oyuncağı olmuş durumdadır. Ana muhalefet ile birlikte hareket ediyor” şeklinde konuştu.



