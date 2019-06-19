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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli: 'Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor'

Bakan Pakdemirli: 'Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor'

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları

( TRABZON ) Bakan Pakdemirli: "Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor" TRABZON

Demirli 


- Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen selde ölü sayısı 7'ye yükseldi. İlçenin Çamlıktepe Mahallesi'ndeki selde kaybolan 5 kişiden 2'sinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor" dedi.
Öte yandan Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan'ın ardından 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
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