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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli: 'Selde can kaybı 3'e çıktı'

Bakan Pakdemirli: 'Selde can kaybı 3'e çıktı'

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları

Sel Felaketi Demirli Felaket 

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( TRABZON ) Bakan Pakdemirli: "Selde can kaybı 3'e çıktı"- "Sel felaketinde 7 vatandaşımız kayıp, 4 kişi de yaralı. Yaralıların sağlık durumu iyi" TRABZON

- Bakan Pakdemirli, Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketiyle alakalı açıklamalarda bulundu.
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