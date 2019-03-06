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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli, MHP Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti Video

Bakan Pakdemirli, MHP Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti Video

ziyaretten detay görüntüler,

Demirli 

-Bakan'ın MHP'ye gelişi,
-genel detaylar,

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Bir dizi ziyaret için Gaziantep'te bulunan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Gaziantep'te çeşitli programlara katılan ve açılışlar yapan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, kentteki son programına MHP Gaziantep İl Başkanlığı'na nezaket ziyaretinde bulundu. Burada MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli'ye AK Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, Derya Bakbak, Ahmet Üzer, Sait Kirazoğlu ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci de eşlik etti. MHP'deki ziyarette 31 Mart seçimlerine yönelik değerlendirmeler yapılırken Cumhur İttifakı'nın da önemine vurgu yapıldı. Buradaki ziyaret yapılan ikili görüşmelerin ardından son buldu. (SVY-
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