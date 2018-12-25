Bakan Pakdemirli: 'Kıbrıs Türkünün haklı mücadelesini destekliyoruz ve her zaman yanında olduk' - LEFKOŞA
Bakan Pakdemirli: "Kıbrıs Türkünün haklı mücadelesini destekliyoruz ve her zaman yanında olduk" - LEFKOŞA - Bakan Pakdemirli'nin karşılanması - Görüşmeden detaylar - Bakan Pakdemirli'nin konuşması - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın konuşmasıLEFKOŞA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kıbrıs konusunun Türkiye'nin de milli davası olduğunu belirterek, "Kıbrıs Türkünün haklı mücadelesini destekliyoruz ve Kıbrıslı Türklerin her zaman yanındayız." dedi.