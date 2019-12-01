Bakan Pakdemirli, Kara Akbaba’yı doğaya saldı

-Bakan Pakdemirli'nin balıkları göle bırakması



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’daki yoğun gündemine biraz ara veren Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Bolu’da yaralı halde bulunup, tedavisi tamamlanan Kara Akbaba’yı doğaya saldı. Geçen Haziran ayında Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde yuvasından düşerek yaralı halde bulunan Kara Akbaba, tedavisinin ardından Bakan Pakdemirli tarafından Bolu Gölcük’te tekrar doğaya bırakıldı. Köylüler tarafından bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yaralı Kara Akbabaya, Düzce Edremit Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon Sahasında bakım yapıldı. Kara Akbabaya burada ayrıca uçuş eğitimi de verildi.

Türkiye’nin en büyük yırtıcı kuşu Türkiye’nin en büyük yırtıcı kuşu olan Kara Akbabanın dünya çapında ve Türkiye’de sayısı hızla azalıyor. Bu sebeple Tarım ve Orman Bakanlığınca özenle korunan bir tür olan Kara Akbaba, boynunu çevreleyen geniş yakası ve vücudunu kaplayan uzun koyu kahverengi tüyleriyle tıpkı Orta Çağ keşişlerini andırır. Bu nedenle de Latince olarak Aegypius monachus yani “keşiş akbabası” olarak isimlendirilen Kara Akbabanın Türkiye’de bilinen en büyük popülasyonu 22 - 27 çift ile Eskişehir Türkmenbaba Dağları’nda. Kızılcahamam ormanlarında Soğuksu Milli Parkı ve Kara Akbaba Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde ise 7-10 çift yaşadığı biliniyor. Kara Akbabanın ortalama kanat açıklığı erkek bireyde 255 santimetre, dişi bireyde 295 santimetre, ortalama uzunluk erkek bireyde 100 santimetre, dişi bireyde 110 santimetre. Ağırlıkları ise erkek bireyde 7 -11,5 kilogram, dişi bireyde 7,5 -12,5 kilogram. Bakan Pakdemirli tarafından Gölcük’te ait olduğu ortama tekrar bırakılan Kara Akbabanın kanat genişliği 240 santimetre, ağırlığı ise 13 kilogram olarak ölçüldü. Bakan Pakdemirli göle balık saldı Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Gölcük’te ayrıca endemik bir tür olan 650 adet Abant Alasını göle saldı. Bakan Pakdemirli’nin ailesi ile beraber yer aldığı etkinliğe, göl kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar da katıldı.

Göl gibi durgun sularda yaşayan bir tür olan Abant Alasının vücudunda kahverengi benekleri var. Tarım ve Orman Bakanlığınca, bu türün korunması ve devamının sağlanması için yıllık bir milyon yavru kapasiteli balık üretim istasyonu kuruldu. Bu üretilen balıklar her yıl Abant dâhil yüksek rakımlı diğer göllere de salınıyor. Bakan Pakdemirli’nin vatandaşlarla beraber göle bıraktığı balıklar 1 yaşında ve ortalama 8 gram ağırlığında, boyları ise ortalama 9 cm civarında.



loading...