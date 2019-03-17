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17 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli, İzmir'de havadan ormanları inceledi

Bakan Pakdemirli, İzmir'de havadan ormanları inceledi

- Bakan Pakdemirli'nin helikopterden orman alanlarını incelemesi - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in Bakan Pakdemirli'ye bilgi vermesiİZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir 'de geçen yıl yangından etkilenen orman alanlarını havadan inceledi.Pakdemirli, Menderes ilçesinde geçen yıl meydana gelen orman yangını bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi alan Pakdemirli, bölgedeki ağaçlandırma faaliyetlerini kontrol etti.Bakan Pakdemirli'ye incelemesinde İzmir Valisi Erol Ayyıldız da eşlik etti.Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınında, geçen yıl 1 Temmuz'da yangın çıkmış, yangında yaklaşık bin hektar orman arazisi zarar görmüştü. Yangının söndürülmesinin ardından Bakanlık bölgede ağaçlandırma çalışmasına başlamıştı.

Demirli Gesi Orman Arazisi Orman Yangını Helikopter 

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