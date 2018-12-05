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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli: 'Gıda ihtiyaçlarını sürdürülebilir şekilde sağlamalıyız'

Bakan Pakdemirli: 'Gıda ihtiyaçlarını sürdürülebilir şekilde sağlamalıyız'

- Bakan Pakdemirli konuşması

Yurtdışı Ziyareti Zarafet Demirli Lise Öğrenci Öğrenciler 

-- Çocuklarla detay
-- Bilge Nida Yıldız konusmasi

( ANKARA ) Bakan Pakdemirli: "Gıda ihtiyaçlarını sürdürülebilir şekilde sağlamalıyız"- Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliye'de ağırladığı Adanalı öğrencilerle bir araya geldi ANKARA

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gelecek nesillerin gıda ihtiyaçlarını sürdürülebilir bir şekilde sağlamanın yolunu bulmamız lazım" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin davetiyle Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencilerini Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden lise öğrencilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Bakan Pakdemirli de öğrencilerle TİGEM'de bir araya geldi. Bir arada Adana'da fidan diktiklerini anımsatan Pakdemirli, kendileriyle yeniden bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ülkeyi yeni nesile emanet edeceklerini aktaran Pakdemirli, "Bugün ne yapıyorsak sizin için yapıyoruz" ifadelerinde bulundu. 2053 ve 2071 yıllarında en az yüzde 50 daha fazla gıda üretilmesi gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, ağaç olmayınca yağışın olmadığını, yağış olmayınca da suyun, dolayısıyla tarımın olmayacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir araya gelmesiyle bu konuları ele alma fırsatı olduğunu paylaşan Pakdemirli, "Gelecek nesillerin gıda ihtiyaçlarını sürdürülebilir bir şekilde sağlamanın yolunu bulmamız lazım" şeklinde konuştu.
Öğrencilerden Bilge Nida Yıldız ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme fırsatı yakalamanın verdiği mutluluğu anlattı. Yıldız, Erdoğan'ın yurtdışı ziyaretinin ardından yoldan gelmiş olmasına rağmen kendilerini ağırlamasını, büyük bir zarafet ve tevazu olarak tanımladı. (JA-BC -
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