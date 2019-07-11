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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli’den şehit Üsteğmenin ailesine taziye ziyareti

Bakan Pakdemirli’den şehit Üsteğmenin ailesine taziye ziyareti

-Bakanın ziyareti

Roketli Saldırı Trafik Polisi Kız Kardeş Terör Örgütü Taziye Ziyareti 

--Arşiv Görüntü

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla Damalan’da 350 hektar ormanın zarar gördüğü alandaki çalışmaları yerinde inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Irak’ın kuzeyinde şehit düşen Muğlalı şehit Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yangında zarar gören alanlardaki incelemelerini tamamlayan Bakan Bekir Pakdemirli, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde bulunan Tayfur Uluçay Üs Bölgesine ikmal faaliyeti esnasında bulundukları araca teröristler tarafından yapılan roketli saldırı sonucu şehit düşen Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın’ın (25) Muğla’nın Dalaman ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. Şehidin Seyfettin İnce Caddesi'ndeki baba ocağına gelen Bakan Pakdemirli, emekli trafik polisi baba Muhammet Kargın (55), anne Saadet Kargın (51) ve kız kardeşi Erva Kargın’a (20) taziye dileklerini iletti. Devletin her zaman yanlarında olduğu mesajını veren Bakan Pekdemirli’ye teşekkür eden baba Muhammet Kargın, “Bu dünyada da öbür dünyada da iki elim yakalarında olacak” diyerek, terör örgütü ve destekçilerini lanetledi.
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