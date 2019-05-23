Bakan Pakdemirli Beykoz'da vatandaşlarla sahur yaptı - İSTANBUL
- Sahur programından görüntülerBakan Pakdemirli Beykoz'da vatandaşlarla sahur yaptı - Mahmutşevketpaşa köyü halkı ile sahur yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, köylülerin taleplerini dinlediİSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Beykoz'a bağlı Mahmutşevketpaşa köyünde, vatandaşlarla sahur yaptı.Mahmutşevketpaşa köyü halkı ile sahur yapan Pakdemirli, köylülerin taleplerini dinledi, bakanlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.Sahura Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile Mahmutşevketpaşa köyü muhtarı Kemal Özmen de katıldı.
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