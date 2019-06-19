Bakan Pakdemirli: '76 vatandaşımız tahliye edildi' - TRABZON Video
Bakan Pakdemirli: "76 vatandaşımız tahliye edildi" - TRABZON - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıTRABZON (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sel felaketinin yaşandığı Araklı'ya gitti.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Araklı'daki selde bu saat itibarıyla 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.
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