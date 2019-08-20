Bakan Pakdemirli: ' 2 gün 5 saat sonra Tırazlı'daki yangın kontrol altına alındı'
Bakanın konuşması
( İZMİR - 1) Bakan Pakdemirli: " 2 gün 5 saat sonra Tırazlı'daki yangın kontrol altına alındı"-" Yangınlarla mücadele orman teşkilatımız açık ara dünyada lider"-"Gün boyu 19 helikopter 237 arazöz 25 dozer ve bin 200 personelle burada çalıştık"-" Son duman tütene kadar sahada olmaya devam edeceğiz"
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım